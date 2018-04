Québec lance sa politique de mobilité durable de 2,9 milliards$

De nouveaux investissements de 2,9 milliards $ d’ici 2023 sont prévus pour parvenir à atteindre dix objectifs visant à accroître la mobilité durable.

Promise depuis plus d'un an, l’annonce de cette politique a finalement été faite mardi matin à Montréal par le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le ministre des Transports André Fortin en présence de nombreux groupes d’intérêt.

Le gouvernement souhaite notamment réduire de 20 pour cent le temps de déplacement entre le domicile et le travail.

Plus de détails à venir.