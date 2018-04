Crise des demandeurs d'asile: Québec ne repart pas d'Ottawa les mains vides

OTTAWA - Le gouvernement fédéral accepte d'examiner la demande de remboursement du Québec pour la prise en charge des demandeurs d'asile en plus de prendre une série de mesures pour alléger le fardeau de la province.

« On va travailler les chiffres ensemble et on va trouver un terrain d'entente », a affirmé le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, à l'issue de la rencontre mercredi soir du groupe de travail intergouvernemental sur la migration irrégulière lancé en août pour faire face à la crise.

Ottawa accepte de mettre en place un processus de triage des demandeurs d'asile à la frontière pour savoir dans quelle province ils désirent aller et leur permettre de s'y rendre. Ceux qui ne tiennent pas à rester à Montréal seront dirigés vers d'autres régions du Québec où il y a des pénuries de main d'oeuvre selon leurs compétences. L'octroi de leur permis de travail sera accéléré pour qu'ils puissent se trouver un emploi le plus rapidement possible et assumer leurs frais de subsistance.

M. Garneau a également indiqué que 74 millions $ des 173 millions $ alloués dans le dernier budget fédéral pour gérer les arrivées irrégulières à la frontière serviront à accélérer le traitement des demandes d'asile par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

« C'est un pas dans la bonne direction, a commenté le ministre québécois de l'Immigration, David Heurtel. Le ton a changé. Déjà, on sent une plus grande ouverture de la part du gouvernement fédéral. »

Il s'attend à recevoir un chèque au bout de l'exercice. «À une certaine époque, ça semblait être une porte entièrement fermée, a-t-il ajouté. Là ce qu'on a, c'est un groupe de travail qui commence à travailler maintenant. Les experts du fédéral vont s'asseoir avec nos experts, on va parler notamment de ventilation de coûts.»

Le ton s'était adouci entre Québec et Ottawa avant la réunion.

« Le gouvernement fédéral reconnaît très bien que le Québec a eu beaucoup sur ses épaules dans les neuf derniers mois avec la majorité des migrants irréguliers qui sont venus dans la province », avait tenu à souligner M. Garneau.

Le Québec réclame 146 millions $ pour la prise en charge des demandeurs d'asile qui sont entrés au pays de façon irrégulière à la frontière canado-américaine près du poste de Saint-Bernard-de-Lacolle. Il s'agit d'un point de départ, a précisé M. Heurtel.

« La lettre du 21 mars que j'ai envoyée à M. Hussen disait qu'on a l'intention de réclamer l'ensemble des dépenses qui ont été encourues par le Québec en 2017, a-t-il rappelé. À date (sic), le chiffre qu'on a c'est 146 millions $, ça pourrait être plus parce qu'on continue à comptabiliser les demandes. »