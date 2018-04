Le REM, la «pire atteinte à l'indépendance de la Caisse», selon le PQ

Le projet de Réseau express métropolitain (REM) est «la pire atteinte à l'indépendance» de la Caisse de dépôt de son histoire, selon l'opposition officielle.

Le porte-parole en finances de l'opposition péquiste, Nicolas Marceau, a lancé un message, jeudi, en conférence de presse, au président de la Caisse de dépôt, Michael Sabia, pour pouvoir l'entendre sur cet enjeu.

M. Marceau l'accuse d'avoir laissé passer un cas d'ingérence politique du gouvernement Couillard dans le choix du tracé du REM, le futur train de banlieue qui est propriété de la Caisse de dépôt.

«J'aimerais plutôt entendre Michael Sabia sur la pire atteinte de l'histoire de la Caisse à son indépendance, qui s'est déroulée sous les yeux de tous les Québécois dans les deux dernières années, avec le choix du tracé du REM, a-t-il déclaré à l'Assemblée nationale. (...) Il n'y a rien qui s'approche de ça.»

Le Parti québécois dénonce notamment l'extension d'une antenne du réseau de train du REM dans l'ouest de l'île de Montréal, dans des circonscriptions libérales, où l'achalandage ne le justifie pourtant pas, selon les données de l'opposition.

Le PQ qualifie cette future antenne de «ligne rouge» et a nommé ses éventuelles stations Leitao, Coiteux et Kelley, du nom de trois ministres, Carlos Leitao, Martin Coiteux et Geoffrey Kelley, dont les circonscriptions seront traversées par le train du REM.

Rappelons que la Caisse de dépôt est censée être totalement indépendante et à l'abri de toute ingérence politique dans ses décisions.