Surplus budgétaire pour Montréal en 2017: pourquoi les taxes alors?

La Ville de Montréal a terminé l'année 2017 avec un surplus de près 140 millions de dollars.

L'administration de Valérie Plante avait pourtant décrété une augmentation de taxes à son arrivée en poste l'automne dernier, en prétextant un écart budgétaire de 358 millions de dollars.



Le surplus qui apparaît dans le rapport financier de la ville pour 2017, déposé hier, est le fruit d'une plus grande récolte en droits de mutation que celle anticipée, d'une plus grande quantité de permis de construction délivrés, et d'une hausse des transferts gouvernementaux de 105 millions de dollars.



L'administration de Valérie Plante compte l'utiliser en partie pour le déneigement, dont les coûts cet hiver ont dépassé les prévisions.