Le premier ministre est en voiture... électrique (vidéo)

Plus de 70 exposants et des conférenciers et spécialistes de l'électrification des transports se réuniront pour répondre aux questions des visiteurs et leur faire connaître les avancées technologiques.

En plus d'automobiles, les visiteurs auront l'occasion d'examiner de nombreux autres types de véhicules électriques, dont des autobus, des motocyclettes et des bateaux.

Selon le CAA-Québec, plus de 24 000 voitures alimentées à l'électricité roulent actuellement sur les routes du Québec, soit 10 000 de plus qu'il y a un an, une progression de près de 70 pour cent.