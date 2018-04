Encore une annonce pour l'autoroute 19... enfin la bonne?

Une annonce sur le prolongement de l'autoroute 19 au nord de Montréal devrait être le sujet de la convocation de presse du premier ministre Philippe Couillard et du ministre des Transports, André Fortin, à 14h00 cet après-midi à Laval.

Le gouvernement annoncerait la contruction d'une autoroute urbaine entre les autoroutes 440 et 640 à Bois-des Filions. Une annonce que les usagers attendent depuis 40 ans.

Le tronçon de 8 kilomètres comprendrait une voie réservé pour le transport en commun.

Les travaux préparatoires pourraient s'amorcer dès cette année.

On l’a vu cette semaine, depuis 4 ans, le temps perdu dans la congestion routière a doublé sur la rive nord. Les citoyens de Laval et de Bois-des-Filions doivent présentement emprunter la route 335 pour franchir la distance, ou les bouchons de circulation sont de plus en plus importants.