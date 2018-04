La CAQ discute de «gaspillage» des fonds publics

La Coalition avenir Québec (CAQ) juge que le gouvernement québécois gaspille actuellement des fonds publics et le parti propose quatre mesures pour y remédier et ainsi économiser plusieurs centaines de millions de dollars par année.

Le député caquiste Éric Caire, ainsi que les candidats Youri Chassin et Alice Khalil, étaient en conférence de presse dimanche matin pour énoncer les engagements de leur parti qui permettront, selon eux, de mieux gérer les finances publiques.

La CAQ prévoit que les changements proposés permettront d'économiser, au bout de quatre ans, 800 millions $ par année.

La CAQ suggère entre autres de regrouper les centres de traitement informatique, de numériser les services administratifs du gouvernement et de réduire les coûts d'approvisionnement en biens et services.

Le parti propose aussi de diminuer les dépenses en technologies de l'information, en créant un nouvel organisme qui aura pour mandat de réduire les dépenses dans différents ministères et organismes.

M. Caire, porte-parole de la CAQ en matière d'efficacité de l'administration publique, a indiqué qu'un gouvernement caquiste abolirait le Centre de services partagés du Québec (CSPQ).

«Tout ce monde-là s'enfarge mutuellement avec le joyeux résultat qu'année après année, la vérificatrice générale nous dit que le CSPQ ne livre pas la marchandise, et avec le joyeux résultat qu'on a l'impression au gouvernement du Québec que c'est absolument impossible de réussir un projet informatique», a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le CSPQ a pour mission de fournir aux organismes publics — ministères et municipalités, entre autres — des biens et services dont des ressources matérielles et informationnelles. Selon le site internet du gouvernement du Québec, il vise notamment à rationaliser et à optimiser les services de soutien administratif aux organismes.

Le président du Conseil du trésor, Pierre Arcand, a défendu l'organisme, affirmant sur son compte Twitter, que le CSPQ avait «permis de réaliser des économies de 1,3 G $» depuis sa création en 2005.