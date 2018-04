«Elle va être flexible» -Valérie Plante et la rue Sainte-Catherine

Alors que la ville de Montréal annoncera demain son plan entourant l'avenir de sa plus grande artère commerciale, Valérie Plante a donné un avant-goût de sa vision économique de la rue Sainte-Catherine alors qu'elle s'entretenait avec Paul Arcand, ce matin, au 98,5 FM.

«Il faut absolument qu'on puisse circuler autour. On va présenter une rue qui peut d'adapter; si on veut la rendre piétonne, c'est facile... On ne veut pas enlever toute la circulation sur 3,5 kilomèetres de voies. Elle va être flexible.»