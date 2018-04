Philippe Couillard nie avoir été condescendant envers Catherine Fournier (vidéo)

Le premier ministre Philippe Couillard s'est défendu mercredi d'avoir adopté une attitude paternaliste ou condescendante envers la députée péquiste Catherine Fournier la veille.

L'opposition péquiste et la Coalition avenir Québec (CAQ) ont joint leur voix mercredi pour prendre la défense de la députée de Marie-Victorin et dénoncer l'attitude jugée paternaliste et condescendante du premier ministre envers elle, à l'occasion de l'étude des crédits des programmes jeunesse du gouvernement, qui relèvent directement du premier ministre.

Avec aplomb et insistance, Mme Fournier avait alors remis en question l'intégrité du gouvernement, en l'accusant d'avoir procédé à une série de nominations partisanes de jeunes de moins de 35 ans aux conseils d'administration des sociétés d'État.

Il s'en est suivi un échange corsé entre les deux élus pendant de longues minutes.

Visiblement contrarié, le premier ministre avait rabroué la députée de 26 ans, se disant «excessivement déçu d'entendre la plus jeune députée de l'Assemblée se comporter de cette façon».

Il aurait souhaité qu'elle privilégie plutôt «la politique faite autrement».