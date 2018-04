«Clôture» sur le chemin Roxham: Lisée précise sa pensée

Le chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée, a dit vouloir rediriger les demandeurs d’asile irréguliers vers des postes frontaliers et bloquer l’accès au chemin Roxham à l’aide d’une «clôture». Cette déclaration faite mercredi a provoqué la controverse. Ce matin, il a de nouveau précisé sa pensée lors d’une entrevue accordée à Paul Arcand.

M. Lisée a parlé d’une clôture durant une mêlée de presse mercredi midi, à l’Assemblée nationale.

«L’épisode démontre que je n’ai pas peur des mots, a-t-il lancé jeudi matin au début de son entretien avec l’animateur de l’émission Puisqu’il faut se lever. Lorsque je les utilise, il y a des gens qui sont bien scandalisés. L’an dernier, j’ai été le premier à dire que le premier responsable pour cet afflux de demandeurs d’asile était Justin Trudeau. Des personnes se sont aussi scandalisées. C’était le gouvernement fédéral qui devait assumer la totalité des coûts. Des gens ont encore une fois dit que je dérapais. Un an plus tard, le gouvernement Trudeau admet qu’il va devoir rembourser le gouvernement du Québec…»

Par ailleurs, le chef péquiste a indiqué que le gouvernement Trudeau doit suspendre l’entente des tiers pays sûrs, ce qui permettrait aux migrants qui passent actuellement par le chemin Roxham en Montérégie de se tourner vers les postes frontaliers réguliers.

«L’an dernier, j’ai été le premier à dire qu’il fallait suspendre l’entente canado-américaine qui oblige les demandeurs d’asile à passer par un bois plutôt que d’entrer par les postes frontaliers normaux, a souligné Jean-François Lisée. Plein de gens ont dit que je dérapais. Enfin, cette semaine, le gouvernement québécois demande au fédéral d’inciter les demandeurs d’asile à entrer par les postes réguliers. Comment va-t-on indiquer aux gens qu’ils ne peuvent plus se présenter au pays par le chemin Roxham? Clôture, police montée, kiosque d’information? Peu importe la formule, on ne peut pas ne rien faire. Dans un an, vous allez voir, les gens vont dire que j’avais raison…»

Selon le chef du PQ, les demandeurs d’asile ont le droit de se présenter à la frontière, mais devraient le faire à différents postes frontaliers réguliers, en Colombie-Britannique, en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, des endroits «normaux» pour qu’ils soient «mieux répartis» et traités «humainement».

Dans le cas éventuel de l’installation d’une clôture, il faut que ce soit le gouvernement fédéral qui en assume les frais, selon Jean-François Lisée. «Le fédéral doit aussi suspendre l’entente des tiers pays sûrs.»

Cette suspension permettrait alors aux migrants qui passent actuellement par le chemin Roxham de se tourner vers les postes frontaliers réguliers.

À noter que des policiers sont déjà présents sur le chemin Roxham, qui relie le poste-frontière québécois de Saint-Bernard-de-Lacolle et la frontière américaine, située dans l'État de New York.

La seconde mêlée de presse

Après avoir utilisé le mot «clôture», mercredi, le chef du PQ a dû s’expliquer plus tard en journée, surtout à la suite de la publication de plusieurs articles de presse.

«Le PLQ admet qu’Ottawa devrait suspendre l’entente qui fait du chemin Roxham le passage le plus célèbre au monde. Les demandeurs entreront alors par les postes-frontières réguliers. Comment indiquer que Roxham est fermé? Un panneau, une haie de cèdres, un policier? Peu importe», a-t-il d’abord écrit sur Twitter.

Il a également tenu une deuxième mêlée de presse, pour préciser davantage sa pensée. Il ne s’agit pas pour lui de bloquer l’accès aux migrants; ce n’est qu’une fois avisés «qu’ils peuvent aller ailleurs» que le chemin Roxham serait fermé à l’aide d’un «panneau, une haie de cèdres, un policier».

Pourquoi donc avoir évoqué l’installation d’une clôture? «J’ai dit une clôture, moi, je pense à une petite clôture qu’on a dans les écoles, ça n’a rien à voir avec ce que certains voudraient bien que ça aille à voir», s’est-il défendu.

Précisons que plusieurs utilisateurs des médias sociaux ont notamment évoqué la construction d’un mur, à l’instar de celui que le président américain Donald Trump aimerait construire entre le Mexique et les États-Unis.

M. Lisée a assuré hier ne pas vouloir ériger un «signe d’exclusion». «Il faudra trouver une façon, la plus banale possible, pour ne pas envoyer un signe d’exclusion, pour donner un signe d’information pour dire ce n’est plus l’endroit où il faut entrer», a-t-il affirmé.

Près de 7000 migrants depuis le 1er janvier

Le ministre de l’Immigration, David Heurtel, a rapidement dénoncé la déclaration du chef péquiste, la qualifiant de «fâcheuse». «C’est une solution simpliste qui ne s’applique pas», a-t-il tranché.

Depuis le 1er janvier 2018, 6797 demandeurs d’asile ont traversé la frontière canado-américaine par le chemin Roxham. C’est trois fois plus que l’an dernier, alors qu’un peu plus de 2000 migrants irréguliers franchissaient la frontière durant cette même période.

L’accueil des migrants a nécessité des dépenses d’environ 146 millions $ l’an dernier. Si le gouvernement Couillard a déjà envoyé la facture à Ottawa, il est toujours incapable aujourd’hui de la ventiler par secteurs, comme cela lui a été demandé.

L'idée de Lisée est ridiculisée



La Coalition avenir Québec (CAQ) et Québec solidaire (QS) se sont moqués jeudi de l'idée du chef péquiste de rediriger les migrants irréguliers vers des postes frontaliers et de bloquer l'accès au chemin Roxham à l'aide d'une clôture.

M. Lisée a lancé cette idée mercredi, en mêlée de presse à l'Assemblée nationale. Il a plus tard nuancé ses propos, en laissant tomber le mot «clôture» et en parlant plutôt d'un «panneau ou d'une haie de cèdres».

Il a rappelé que le gouvernement fédéral doit avant tout suspendre l'entente sur les tiers pays sûrs qui lie le Canada aux États-Unis.

À la rigolade, le député caquiste Jean-François Roberge a suggéré au chef du PQ d'y aller plutôt avec un «nain de jardin».

Le député de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, s'est également moqué de la déclaration de M. Lisée jeudi, en affirmant qu'il s'était «planté».

Mais il a dit partager son désir de voir l'entente des tiers pays sûrs suspendue, ce qui permettrait aux migrants qui passent actuellement par le chemin Roxham en Montérégie de se tourner vers les postes frontaliers réguliers.

D'après M. Nadeau-Dubois, ériger une barrière physique au chemin Roxham n'est pas la solution, car les migrants la contourneraient, et peut-être même au péril de leur vie.

(Avec La Presse canadienne)