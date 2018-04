Priorité aux piétons sur la rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal

D'ici la fin de 2021, les piétons pourront pleinement profiter d’une rue Sainte-Catherine Ouest réaménagée. Les trottoirs seront considérablement élargis, une seule voie de circulation sera mise en place et les stationnements seront supprimés. Entrevue avec François Croteau, responsable de la Ville intelligente, des technologies de l’information et de l’innovation, du parti Projet Montréal.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a convié les représentants des médias afin de leur présenter un nouveau concept d’aménagement de la rue-Sainte-Catherine.

En fait, Projet Montréal a révisé le projet qu’avait présenté l’ancien maire Denis Coderre au printemps 2015.

Entre les rues De Bleury et Mansfield, les voitures circuleront sur une seule voie. De plus, Aucun stationnement ne sera permis, et une voie sera réservée aux camions de livraison.

L’unique voie de circulation, celle de gauche, aura une largeur de 3,5 mètres. La voie de livraison sera située à droite. Les trottoirs seront élargis à 6,5 m en moyenne.

Environ 140 places de stationnement seront enlevées sur ce tronçon.

La Ville croit que le retrait d’une voie de circulation aura des impacts mineurs sur les autres rues, dont Sherbrooke.

Le nouveau mobilier urbain sera dessiné par Michel Dallaire et la rue sera verdie. Les arbres seront mieux traités avec des fosses plus grandes, a-t-on précisé.

Par ailleurs, l’avenue McGill College sera entièrement piétonnisée à partir de 2022, entre la rue Sherbrooke et la place Ville-Marie. On veut créer une place publique qui aura une superficie trois fois supérieure à celle de la place Jacques-Cartier.