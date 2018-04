Pyongyang fermera son site d'essais nucléaires en mai selon Séoul

Séoul a indiqué que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un prévoit de fermer le site d'essais nucléaires du pays au mois de mai et qu'il compte aussi révéler le processus de fermeture aux experts et aux journalistes américains et sud-coréens.

Le porte-parole présidentiel de la Corée du Sud, Yoon Young-Chan, a déclaré dimanche que Kim Jong Un avait fait ces commentaires lors de son sommet avec le président sud-coréen Moon Jae-in, vendredi.

Yoon Young-Chan a également indiqué que le dirigeant nord-coréen a déclaré que le président Donald Trump apprendra qu'il n'est «pas le type de personne» à tirer des missiles vers les États-Unis. La réunion entre Kim Jong Un et Donald Trump est prévue pour le mois de mai ou juin.

Yoon Young-Chan a aussi dit que la Corée du Nord prévoit également de réajuster son fuseau horaire actuel pour qu'il corresponde à celui de la Corée du Sud.

En 2015, la Corée du Nord avait annoncé l'adoption d'une nouvelle « heure de Pyongyang », en retardant ses pendules de 30 minutes.