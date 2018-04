Sonia LeBel candidate pour la CAQ dans Champlain

La candidature de Sonia LeBel dans Champlain a été confirmée dimanche par la Coalition Avenir Québec (CAQ).

Le chef de la CAQ François Legault était de passage en Mauricie pour « présenter la personne qui portera les couleurs de sa formation politique » selon le communiqué émis un peu plus tôt. Or, Cogeco Nouvelles, via le chroniqueur politique Sylvain Lévesque, confirmait en primeur la semaine dernière que c'est bel et bien l'ancienne procureure de la Comission Charbonneau qui sera candidate.

L'annonce s'est déroulée à 11h à Trois-Rivières, dans une partie de la ville faisant partie du comté de Champlain.

Ses opposants

Mme LeBel affrontera donc l'actuel député libéral Pierre Michel Auger qui a confirmé son retour à la fin janvier.

Après des mois de rumeurs, l'ancienne députée du Parti québécois dans la circonscription, Noëlla Champagne, avait confirmé le 25 février qu'elle ne serait finalement pas candidate aux prochaines élections provinciales.

Aucun représentant du PQ n'a été confirmé pour l'instant.

Champlain à la CAQ en octobre?

Selon les dernières projections politiques du site spécialisé en analyse de sondage Qc125.com, la CAQ aurait plus de 99% de chances de rafler la circonscription de Champlain en Mauricie.