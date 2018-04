Changement d'attitude de Kim Jong-un: Trump dit qu'il a «tout» fait

La Corée du Nord et de la Corée du Sud sont sur la bonne voie afin de mettre fin officiellement à la guerre de 1950-1953, qui perdure aujourd'hui. Selon le président américain Donald Trump, celui-ci est entièrement responsable du changement d’attitude du leader Kim Jong-un et du rapprochement historique des deux Corées.

Samedi soir, devant une foule de supporters, Donald Trump s’est amusé a imiter un journaliste demandant qui est responsable du changement de cap du dictateur nord-coréen.

«What do you thing president Trump had to do with it ? I’ll tell you what… Everything. (Qu'elle est la part de responsabilité du président Trump dans cette affaire? Tout.)»

Ce matin, Le président sud-coréen Moon Jae-in a même déclaré que le président Trump mérite le prix Nobel de la paix.

Le sommet historique réunissant Donald Trump et Kim Jong-un devrait avoir lieu à la fin mai ou au début juin, à Singapour ou encore en Mongolie, pour que le leader de la Corée du Nord puisse s’y rendre en train.

«Une vraie opportunité»

Le nouveau secrétaire d'État américain Mike Pompeo a dit voir une «vraie opportunité» de progrès entre les deux Corées.

D’après M. Pompeo, la solution à ce conflit passe d'abord par la diplomatie.

M. Pompeo, qui vient de prendre ses fonctions à Washington, a rencontré le dirigeant nord-coréen durant le week-end de Pâques alors qu'il était directeur de la CIA, au cours d'une mission tenue un temps secrète.

Malgré l'enthousiasme général, il a déclaré que les États-Unis demeurent lucides et continueront de maintenir les sanctions et la pression jusqu’à ce que Kim Jong-un démontre - par des actes - que la dénucléarisation a été atteinte.

Rappelons que le président sud-coréen et le dictateur nord-coréen ont annoncé vendredi qu'ils demanderont des discussions à trois avec les États-Unis ou à quatre avec la Chine pour transformer cet armistice en traité de paix et donc établir une paix permanente sur la péninsule coréenne.

Les deux pays espèrent être en mesure d'annoncer la fin officielle de la guerre d'ici la fin de l'année.

MM. Moon et Kim ont également de nouveau promis vendredi de dénucléariser la péninsule, sans toutefois préciser comment ils ont l'intention de s'y prendre.

D'une certaine manière, leur engagement «d'en arriver à une péninsule coréenne libre de toute arme nucléaire par le biais d'une dénucléarisation complète» signifie que la question sera réellement réglée lors d'une éventuelle rencontre entre M. Kim et le président américain Donald Trump, ce qui pourrait survenir dans quelques semaines.

Les deux hommes ont convenu de cesser tous les actes hostiles «sur la terre, sur la mer et dans les airs» et qui pourraient être source de tensions militaires et d'affrontements. Ils ont annoncé que la propagande diffusée par des haut-parleurs le long de leur frontière commune cessera le 1er mai et que l'équipement en place sera démantelé.

Des pourparlers militaires sont prévus au mois de mai pour réduire encore davantage les tensions.

(Avec L'AFP)