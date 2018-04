«J’ai voté oui en 1995, mais je suis plus pragmatique» - Caroline Proulx qui se présente pour la CAQ

L’ancienne animatrice de télévision Caroline Proulx a décidé de faire le saut en politique. Elle se présentera pour la Coalition Avenir Québec dans Berthier aux prochaines élections.

En entrevue avec Paul Houde, lundi, Caroline Proulx a expliqué pourquoi elle avait choisi de se lancer en politique.

«La politique, c’est le cousin germain de la radio quand tu fais du commentaire et des affaires publiques. Depuis les dernières années, j’utilisais le micro et la caméra pour défendre les intérêts de ceux qu’on dit sans voix, ceux qui sont dans la marge.»

Après avoir mûrement réfléchi sa décision, la communicatrice a jeté son dévolu sur la CAQ.

«J’ai voté oui en 1995 (au référendum). Je l’ai embrassé ce rêve, j'ai eu les pancartes sur mon balcon, mais ça fait 25 ans. Et là je suis plus pragmatique. Et j’ai vraiment l’goût que le Québec soit un premier de classe. Et pour moi, (la CAQ), c’est le véhicule qui va être capable de répondre à cette aspiration profonde.»

Caroline Proulx, un visage connu du grand public, a piloté plusieurs émissions à la télévision, dont «La fosse aux lionnes» à Radio-Canada et «Face à Face», sur le réseau V. Elle a également été chroniqueuse à la radio. L'été dernier, elle avait coanimé avec Jérôme Landry «LCN ce soir», au réseau d'information de Québecor, LCN.

La CAQ veut faire des gains dans Lanaudière

Outre Caroline Porulx dans Berthier, la CAQ a annoncé la candidature de François St-Louis dans Joliette. M. St-Louis est directeur du développement pour la Société pour les enfants handicapés du Québec.

La CAQ compte bien ravir ces deux circonscriptions au Parti québécois. Berthier est représentée par le député péquiste André Villeneuve depuis 2008. Le Parti québécois règne dans cette région depuis 1994, mise à part la courte parenthèse de la défunte Action démocratique du Québec (ADQ), entre 2007 et 2008.

À Joliette, c'est la vice-chef du PQ, Véronique Hivon, qui est députée de cette circonscription depuis 2008. L'ADQ avait également représenté brièvement cette circonscription en 2007-2008. Joliette était d'ailleurs le fief de l'ancien ministre péquiste Guy Chevrette.

(Avec La Presse canadienne)