Québec coupe les vivres aux ex-premiers ministres

Les anciens premiers ministres du Québec ne pourront plus louer de luxueux bureaux dans le centre-ville de Montréal.

Cogeco Nouvelles a appris que la Société québécoise des infrastructures (SQI) mettra plutôt à leur disposition une suite ministérielle de 100 m2 dans l'édifice Gérald-Godin, situé au 360 rue McGill, à l'angle de la rue St-Paul.

En septembre, Cogeco dévoilait que Pauline Marois avait dépensé 124 477 $ pour la location d'un luxueux bureau dans un immeuble historique de la rue St-Jacques, dans le Vieux-Montréal. Juste avant elle, Jean Charest avait loué une suite d'affaires au 1000 de la Gauchetière, pour la somme de 236 506 $, alors que son bureau d'avocat, McCarthy Tétrault, était situé quelques étages plus haut.

Pour éviter ces dépenses qualifiées d'exagérées, la ministre responsable des Institutions démocratiques, Kathleen Weil, a déposé en décembre dernier le projet de loi 140, qui limitera les dépenses des ex-premiers ministres, dont les espaces locatifs.

Les regrouper au même endroits ?

Mais attention, les « ex » ne seront pas logés dans un taudis pour autant. L'édifice Gérald-Godin est un immeuble majestueux de six étages, considéré comme un des 100 plus beaux édifices de la ville de Montréal.

Et il n'y aura pas que les futurs ex-premiers ministres à s'y installer. Selon nos informations, la SQI songe même à déménager les bureaux du premier ministre et l'ensemble des suites ministérielles montréalaises au même endroit. Actuellement, les locaux utilisés par Philippe Couillard sont situés dans l'édifice HSBC, au 770 rue Sherbrooke Ouest et coûtent 635 608 $ par année. Cette hypothèse n'a cependant pas encore été soumise au principal intéressé.

Avant de s'y installer, la SQI devra déménager les fonctionnaires du ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion (MIDI) dans un immeuble en construction situé à l'angle des rues St-Laurent et Ste-Catherine. Le déménagement est prévu d'ici la fin de 2019.

Des dépenses mieux encadrées

Cette volonté de confiner les futurs ex-premiers ministres dans un immeuble de la SQI fait partie des nouvelles règles plus contraignantes pour encadrer les services dont bénéficient les anciens chefs de gouvernements.

Le projet de loi de la ministre Kathleen Weil prévoit que les services ne seront désormais offerts que pour une période d'un an, contre trois ans auparavant, ce qui inclut la protection offerte par la Sûreté du Québec.

Autre nouveauté, les « ex » ne pourront plus accorder de contrats comme l'avait fait Pauline Marois, en commandant une étude sur l'influence des radios de Québec sur le scrutin de 2014. La ministre Weil estime que cette dépense était exagérée. « Certainement, je pense que la réaction qu’on a eu à l’assemblée nationale, lorsqu’on a appris qu’il y avait eu un contrat privé donné par l’ex-première ministre, a causé des réactions. »

Le projet de loi restreindra aussi le nombre d'employés aux services des anciens premiers ministres. Dorénavant, ils n'auront droit qu'à un seul attaché politique, payé selon les barèmes fixés par le Conseil du trésor.

Si tout va bien, le projet de loi 140 devrait être adopté avant la fin de la prochaine session, à la mi-juin. Ironiquement, c'est Philippe Couillard qui sera le premier à goûter à sa propre médecine.