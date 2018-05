Migrants irréguliers: Ottawa tenterait déjà de renégocier l'entente des tiers pays sûrs

Le gouvernement Trudeau tenterait de renégocier l’entente des tiers pays sûrs depuis déjà quelques mois avec le président américain Donald Trump, afin de pouvoir refouler les migrants illégaux qui se présentent aux postes frontaliers canadiens.

Présentement, cette entente oblige le Canada à accueillir ces migrants qui arrivent en grand nombre à la frontière canadienne, en provenance des États-Unis.

C’est notamment le cas de ceux qui empruntent le controversé chemin Roxham, en Montérégie, qui mène au poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle.

Le chef du parti québécois Jean-François Lisée a d’ailleurs proposé récemment de prendre de nouvelles mesures [il avait évoqué l'installation d'une «clôture» avant de préciser sa pensée) empêcher les gens d’avancer sur cette petite voie secondaire liant les États-Unis et le Canada.

Sur nos ondes la semaine dernière, M. Lisée a aussi affirmé que le gouvernement Trudeau devait absolument suspendre l’entente des tiers pays sûrs, ce qui permettrait aux migrants qui passent actuellement par le chemin Roxham de se tourner vers les postes frontaliers réguliers.

Suspendre plutôt que négocier

Quant à l’avocat spécialisé en immigration, Stéphane Handfield, il a publié samedi une lettre dans les médias écrits pour exhorter le gouvernement fédéral de suspendre, ou du moins de modifier, l'entente avec les États-Unis sur les tiers pays sûrs.

Selon M. Handfield, le Canada doit agir «rapidement» pour contenir l'afflux de migrants, qui sont notamment nombreux à traverser la frontière de façon irrégulière par le chemin Roxham, en Montérégie.

Me Handfield rappelle que plus de 6000 demandeurs d'asile sont arrivés au Canada par la frontière du Québec dans le premier tiers de l'année 2018, et « si la tendance se maintient, ils seront encore plus nombreux au cours de la prochaine année ».

Sur nos ondes, mardi, M. Handfield a indiqué que de nombreux spécialistes et politiciens ont critiqué l’inaction d’Ottawa au cours de la dernière année.

«Le gouvernement fédéral semble avoir pris une décision. Cela dit, j’aurais préféré qu'il suspende l’entente sur les tiers pays sûrs, parce que la suspension peut se faire de façon unilatérale et immédiate. […] Dans l’hypothèse où les Américains refusent de modifier l’entente, on retourne à la case départ.»

Près de 7000 migrants depuis le 1er janvier

Depuis le 1er janvier 2018, 6797 demandeurs d’asile ont traversé la frontière canado-américaine par le chemin Roxham. C’est trois fois plus que l’an dernier, alors qu’un peu plus de 2000 migrants irréguliers franchissaient la frontière durant cette même période.

L’accueil des migrants a nécessité des dépenses d’environ 146 millions $ l’an dernier. Si le gouvernement Couillard a déjà envoyé la facture à Ottawa, il est toujours incapable aujourd’hui de la ventiler par secteurs, comme cela lui a été demandé.