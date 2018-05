Au moins 618 puits gaziers abandonnés à la charge de l'État

Le ministre des Ressources naturelles, Pierre Moreau, a annoncé mercredi un plan de près de 2 millions de dollars par année pour sécuriser les puits de gaz et de pétrole dans le but «de protection de l‘environnement et pour rassurer le public». Des explications du journaliste du Devoir Alexandre Shields, spécialiste en environnement.

Au moins 618 puits, dont certains ont 150 ans, seront visités au courant de l’année pour confirmer leur localisation, les inspecter et apporter les correctifs si nécessaire.

«En théorie, on a foré plus de 953 puits depuis 1860, a dit M. Shields en entrevue avec Paul Arcand, mercredi matin. Essentiellement, les forages ont eu lieu au 20e siècle. Le gouvernement dit qu’il en existe 711 puits considérés abandonnés ou introuvables.»

«Pendant plusieurs décennies, les compagnies n’avaient pas d’obligation de situer précisément leur(s) puit(s) sur une carte. Par exemple, avec des coordonnées de latitude et longitude. Le gouvernement estime qu’il a donc hérité de 618 puits abandonnés. Encore 93 puits sont sous la responsabilité de diverses entreprises.»

Celles-ci ont l’obligation de les fermer adéquatement. Le ministère s’assurera que les travaux requis auront été réalisés.

Une carte de localisation sera également produite à l’aide de document d’archives et de photos aériennes.

Le hic ?

Cet engagement du gouvernement remonte à 2014. L’an dernier, dans le cadre d’un projet spécial de recensement, près de 300 sites de puits ont été visités.

Malheureusement, le gouvernement est incapable de dire combien de puis inactifs sont portés disparus et combien ont été retrouvés.

Pour l’instant, moins d’une dizaine de personnes travaillent à localiser et à corriger les puits abandonnés qui ont des fuites, dont seulement deux inspecteurs sur le terrain. M. Moreau a promis mardi de tripler les ressources en embauchant notamment des consultants à l’externe.

Le Syndicat de la fonction publique du Québec, tout comme divers groupes environnementaux, sont sceptiques. Le président Christian Daigle a indiqué que cette soudaine préoccupation est surtout motivée par l’approche des élections provinciales.

«Cette annonce ressemble à une «manœuvre visant à rassurer la population au moment où le gouvernement s’apprête à accélérer l’exploration pétrolière et gazière au Québec», a quant à lui écrit dans un communiqué le porte-parole de Greenpeace, Patrick Bonin.