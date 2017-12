Les politiciens québécois qui se sont le plus illustrés en 2017

Pour une 2e année, La Presse a demandé aux élus de l'Assemblée nationale de désigner leurs collègues qui se sont le plus illustrés cette année. Ce sont les noms de Lucie Charlebois, André Fortin et Pascal Bérubé qui ont obtenu le plus de votes.



Chez les femmes, la ministre délégué à la Santé publique Lucie Charlebois a reçu le plus de votes dans la catégorie parlementaire de l'année.



À égalité chez les hommes dans cette catégorie, le ministre des Transports André Fortin et le leader parlementaire péquiste Pascal Bérubé ont obtenu le même nombre de votes.



André Fortin a par ailleurs été désigné découverte de l'année devant la député péquiste Catherine Fournier.



Éric Caire, de la Coalition avenir Québec, a été quant à lui choisi meilleur débatteur.



81 députés , soit 65 % des élus, ont répondu au sondage de La Presse.