Les Québécois vont-ils payer plus cher pour leurs services?

Il est vrai que dans sa plus récente mise à jour économique, le ministre des Finances du Québec Carlos Leitão a annoncé une baisse d'impôts en vue de l'exercice fiscal de 2017, une mesure qui se chiffre à 2,3 milliards de dollars pour l'ensemble des contribuables. Or, il semble que cette mesure ait été rendue possible notamment grâce à des coupures majeures dans les services à la population.

C’est du moins l’avis de Marwah Rizqy, professeure au département de fiscalité de la Faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke. «Ce n’est pas une question de mauvaise foi, mais plutôt une question de ne pas prendre congé de la réalité», a-t-elle affirmé en entrevue sur nos ondes.

«La réalité c’est que ça coûtera plus cher, a-t-elle renchéri. Bien sûr, on assiste aujourd’hui à un réinvestissement du gouvernement libéral, mais il y a eu des coupures draconiennes depuis 2014. Avant l’arrivée au pouvoir de messieurs [le premier ministre québécois] Philippe Couillard et de Carlos Leitão, la croissance des dépenses était de 4 pour cent. Par la suite, la croissance des dépenses a été coupée à 1 %. Et c’est en santé et en éducation qu’on a subi des dommages assez importants.»

