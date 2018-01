Aga Khan: les conservateurs veulent convoquer Trudeau

Les conservateurs interrompent les vacances des députés d'un comité parlementaire pour tenter de forcer Justin Trudeau à venir parler des siennes sur l'île privée de l'Aga Khan, qui lui ont valu un sévère blâme de la commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique.

Le député Peter Kent a réclamé et obtenu une rencontre extraordinaire du comité permanent de l'éthique, qui se tiendra mardi prochain, et lors de laquelle il déposera une motion visant à faire comparaître le premier ministre, aussi avant la rentrée parlementaire, à la mi-janvier.

«C'est la première fois qu'un premier ministre canadien enfreint une loi fédérale dans le cadre de ses fonctions», a noté l'élu conservateur dans un communiqué publié vendredi, plaidant que «les conclusions du rapport Trudeau justifient clairement une telle invitation».

Le comité de l'éthique est l'un de ceux dont la présidence est assurée par un député de l'opposition officielle — dans ce cas, Bob Zimmer. Mais comme c'est le cas à tous les comités, les élus libéraux y disposent d'une majorité et pourraient ainsi bloquer l'adoption de la motion.

Le député néo-démocrate Nathan Cullen espère que ses collègues libéraux appuieront la démarche et ne priveront pas le premier ministre de ce qu'il dit considérer «une occasion d'être honnête et ouvert» et de mettre les choses au clair.

Au moment de publier ces lignes, en début d'après-midi, le bureau du premier ministre n'avait pas encore indiqué si ce dernier s'engageait à témoigner devant le comité si la motion conservatrice était avalisée.

Aucun des députés libéraux qui siègent au comité parlementaire n'avait par ailleurs fait part de ses intentions par rapport à la motion. En tout, le comité compte 10 membres avec droit de vote (six libéraux, trois conservateurs et un néo-démocrate).

Dans un rapport explosif publié peu avant Noël, la commissaire Mary Dawson a déterminé que M. Trudeau avait enfreint quatre articles de la Loi sur les conflits d'intérêts en passant ses vacances avec famille et amis sur l'île privée de l’Aga Khan.

Selon les conclusions de la commissaire, cette escapade au domaine bahaméen du richissime leader spirituel des musulmans ismaéliens, qui a été organisée sous l'impulsion de la femme du premier ministre, Sophie Grégoire, constituait un cadeau au sens de la loi.

Justin Trudeau a toujours plaidé que l'Aga Khan était un ami de la famille, mais la commissaire n'a pas adhéré à cette thèse, notant que les deux hommes n'avaient eu aucune interaction pendant 30 ans, entre 1983 et 2013, sauf lors des funérailles de Pierre Elliott Trudeau, en 2000.

La commissaire Dawson a jugé que «la nature de (leurs) rapports ne permet pas d'établir que les deux hommes entretiennent une relation d'amitié» au sens de la Loi, et que l'exception permettant d'accepter un cadeau d'un ami ne s'appliquait donc pas.

En conférence de presse peu après le dépôt du rapport, le premier ministre a déclaré qu'il acceptait le verdict de la commissaire Dawson, mais qu'il était en désaccord avec sa conclusion sur le lien qui l'unit au philanthrope, dont la fondation est inscrite au registre des lobbyistes.