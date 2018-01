Augmentation du compte de taxes : Valérie Plante a-t-elle menti?

Durant sa campagne électorale, la mairesse de Montréal Valérie Plante avait promis de ne pas augmenter le compte de taxes des Montréalais au-delà de l’inflation.

À son premier budget à titre de mairesse de Montréal, Valérie Plante a annoncé, mercredi, que la hausse moyenne des charges fiscales des propriétaires d'immeubles résidentiels sera de 3,3%.

Or, le taux annuel d’inflation est établi à 2,1%.

Est-ce que la mairesse a rompu avec son engagement électoral?

«Dans le résidentiel, on hausse de 1,9%. S’ajoute à ça les taxes d’arrondissement, ce qui fait un impact de 0,3%. Mais ce qu’on a décidé de faire cette année, on l’a entendu durant la campagne, les Montréalais veulent plus d’investissement dans l’eau et ils veulent moins de chantiers improvisés. C’est ce qui fait qu’on a augmenté la taxe de l’eau de 0,9% parce qu’on va accroître grandement les investissements dans les infrastructures de l’eau», a expliqué Benoit Dorais, président du Comité exécutif de la Ville de Montréal.

Pourquoi ne pas avoir avisé la population durant la campagne, a questionné l'animateur Bernard Drainville?

«Parce qu’on n’avait pas prévu d’en faire une priorité. Lorsqu’on a fait l’analyse de tout ce qu’il nous fallait pour que la mobilité et les chantiers soient mieux coordonnés, on avait besoin (de cet investissement)», a ajouté Dorais qui est également maire du Sud-Ouest.

Selon lui, l’administration Plante respecte son engagement, car l’augmentation de la taxe foncière, soit 1,9%, est en deçà de l’inflation. Ce qui s’ajoute, c’est une taxe dédiée, ce qui a fait dire à Bernard Drainville qu’il joue sur les mots.

«Je ne trouve pas que je joue sur les mots. On reconnaît que la charge totale sur le compte de taxes va être plus élevée cette année. On est conscient que les Montréalais pigent dans leurs poches. Mais pour un compte de taxes moyen, ça représente 10$ par mois.», qui assure que le budget Plante est moins accro aux taxes», a-t-il assuré.

Cliquez ici pour connaitre la hausse moyenne de votre compte de taxes résidentiel selon votre arrondissement.