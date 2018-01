Le maire rassure les partisans des Sénateurs 

Le maire d’Ottawa a tenté de rassurer les partisans des Sénateurs en disant avoir confiance que l'équipe restera dans la capitale canadienne.



Croisé par Le Droit hier, Jim Watson parlait pour la première fois depuis que le propriétaire des Sénateurs Eugène Melnyk a dit en décembre que son club pourrait déménager si les amateurs n’étaient pas plus nombreux au Centre Canadian Tire.



Le maire, qui venait alors d’être admis à l’hôpital pour une appendicectomie, s’est dit surpris d’entendre de tels propos. Monsieur Melnyk avançait même que le centre-ville n’était peut-être plus la solution.



Le maire dit avoir confiance que l’équipe restera à Ottawa pour plusieurs années et que les négociations se déroulent depuis plusieurs mois pour redévelopper les plaines Le Breton afin de construire le nouvel amphithéâtre des Sénateurs.