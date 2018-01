L'ONU juge racistes les propos choquants de Trump sur Haïti et l'Afrique

L'ONU juge choquants, honteux et racistes les propos injurieux de Donald Trump sur Haïti et l'Afrique.



En rejetant un accord bipartite sur l'immigration lors d'une réunion à la Maison-Blanche, il a demandé pourquoi les États-Unis devraient accepter plus d'immigrants qui arrivent de pays qu'il a qualifiés de «trous à rats» ou «pays de merde», selon les diverses traductions de l'expression «shithole countries».



La réaction est venue du porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Rupert Colville, lors d'un point de presse aujourd'hui à Genève.

Alarmant, selon des représentants africains



Il a affirmé que ce n'était «pas seulement une question de vulgarité du langage» et que ces propos montrent le «pire côté de l'humanité, en validant et encourageant le racisme et la xénophobie».



Par ailleurs, des représentants de l'Union africaine ont dit à l'Associated Press être franchement alarmés des commentaires attribués au président Trump.