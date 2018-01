Québec annonce 740 millions $ pour la rénovation d'écoles

MONTRÉAL - Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, a indiqué lundi qu'une somme de 740 millions $ sera injectée pour la remise en état des établissements scolaires du Québec en 2018, mais une bonne partie de cette somme avait déjà été annoncée.

Une somme de 655 millions $ avait déjà été annoncée; Québec en ajoute encore 85 millions $. De plus, il devance les investissements dans le temps, ce qui permettra aux écoles de planifier leurs projets de rénovation plus tôt et aux entrepreneurs de réaliser plus de projets avant l'été.

Au cours d'une conférence de presse dans une école primaire de Montréal, le ministre Proulx a souligné qu'il s'agissait d'un investissement «historique» et des sommes les plus importantes qui ont été investies.

Au total, ce sont 1282 écoles qui pourront ainsi présenter leurs projets, qu'il s'agisse de mise aux normes des bâtiments, de réfection de toitures, de remplacement de fenêtres et portes, d'améliorations au système de chauffage, de plomberie, par exemple.