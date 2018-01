«Tout peut arriver à la prochaine élection» - Alexandre Cloutier

Souvent représenté comme étant l’avenir du Parti québécois, Alexandre Cloutier en a surpris plusieurs, mardi, lorsqu’il a annoncé qu’il ne se représenterait pas aux prochaines élections provinciales.

En entrevue avec Paul Houde, l’ancien député du PQ Pierre Curzi, maintenant analyste politique au 98,5 FM, a d’abord voulu saluer le travail exemplaire de tous les députés péquistes qui ont annoncé leur départ de la vie politique dans quelques mois.

Cette vague de départs l’amène toutefois à se questionner sur l’état du caucus du Parti québécois.

«Est-ce qu’il y a certaines oppositions au sein du caucus sur certains enjeux centraux? Il y a évidemment le contexte de la souveraineté, mais il y a probablement aussi toute la question de l’enjeu identitaire. Il y a eu des affrontements entre Jean-François Lisée et Alexandre Cloutier et peut-être que ç’a laissé des séquelles. Et probablement que les deux points de vue ne se sont pas réconciliés.»

Pas de cause à effet

Également interviewés par Paul Houde, Agnès Maltais et Alexandre Cloutier ont chacun évoqué les raisons qui les ont poussés vers la sortie politique. Et selon eux, elles ne sont pas basées sur de possibles querelles au sein du parti.

«Cette décision, je l’aurais prise peu importe qui serait le chef, peu importe le niveau dans lequel on serait dans les sondages, j’ai besoin de récupérer ma vie personnelle. Ça fait 20 ans que je fais ça. Ma tête me le demande, mon corps me le demande», a confié Agnès Maltais.

«Ce qui motive mon départ, a pour sa part expliqué Alexandre Cloutier, c’est cette volonté de faire autre chose tout simplement. Quand on fait de la politique, faut le faire à 200%. Au cours des derniers mois, j’y allais un peu plus à reculons. Je sentais moins cet appel que j’ai déjà eu. Je n’ai plus le feu sacré. Je suis très fier de ce que j’ai fait, mais maintenant j’ai le goût de construire différemment, de construire ailleurs, avec de nouvelles personnes.»

De plus, il estime que les jeux ne sont pas encore faits quant à l’identité du parti qui prendra le pouvoir lors des prochaines élections provinciales.

«À ce stade-ci, je pense que tout peut arriver et qu’essentiellement, les trois partis sont à égalité et ils ont autant de chances l’un que l’autre de remporter la prochaine élection. Je suis persuadé que tout peut arriver. Je pense aussi que le PQ est le seul parti progressiste réaliste dans sa capacité à gouverner le Québec.»