Hausse du salaire minimum au Québec

Le salaire minimum bondira cette année de 75 cents l'heure au Québec.

Le journal Le Soleil a appris qu'il sera porté à 12 dollars le 1er mai, sa hausse la plus importante jusqu'ici.



La croissance économique étant plus forte que prévu, le salaire moyen pour l'année en cours sera plus élevé qu'anticipé. Or, l'an dernier, la ministre du Travail, Dominique Vien, avait expliqué que son objectif était de faire en sorte que le salaire minimum corresponde à la moitié du salaire horaire moyen au Québec en 2020-2021.

Le salaire minimum des employés à pourboire augmentera aussi le 1er mai, passant 9 dollars 45 à 9 dollars 80.

Près de 353 000 personnes seront concernées par ces hausses, dont 214 000 femmes.