Le salaire minimum passera à 12$ de l'heure

Le salaire minimum augmentera cette année de 0,75$ de l’heure au Québec pour atteindre 12$ de l’heure le 1er mai.

La croissance économique étant plus forte que prévu, le salaire moyen pour l'année en cours sera plus élevé qu'anticipé, et Québec a déjà exprimé sa volonté de faire en sorte que le salaire minimum corresponde à la moitié du salaire horaire moyen au Québec en 2020-2021.

À 12$ de l'heure, le Québec aura le troisième taux le plus élevé des provinces canadiennes, derrière l'Alberta et l'Ontario.

Le salaire minimum des employés à pourboire augmentera aussi le 1er mai, passant de 9,45$ à 9,80$.

Près de 353 000 personnes seront concernées par ces hausses, dont 214 000 femmes.

La plus grande centrale syndicale du Québec, la FTQ, a estimé que le gouvernement Couillard «aurait pu faire mieux».

«On est encore loin de l'objectif de 15 $ l'heure que se sont fixé la Colombie-Britannique, l'Alberta et l'Ontario, a fait savoir le président de la FTQ, Daniel Boyer, par communiqué. Franchement, le gouvernement du Québec aurait pu faire un effort.»