La présence annoncée du ministre Barrette fait-elle disparaître l'achalandage comme par magie?

La présence d'un ministre du gouvernement québécois lors d'une activité partisane ou médiatique fait assurément bouger ceux qui ont le mandat de l'accueillir.

Dans les milieux hospitaliers, il semblerait qu'on pousse la chose assez loin quand on annonce la visite du Dr Gaétan Barrette. Comme le résume la chroniqueuse du 98,5 FM, Catherine Brisson, «on tasse les civières et on passe le balai».

La visite du ministre cette semaine à la Cité de la Santé de Laval aurait fait déborder le vase et la patience de certaines personnes, dont Marie-Ève Gosselin, qui sur Facebook (14 000 partages) mardi, a dit avoir consulté du personnel hospitalier.

On parle d'ambulances refusées, de corridors libérés des civières, de «camouflage» pour montrer qu'il n'y a pas d'achalandage, «pour que cela paraisse bien pour la caméra».