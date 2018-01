Rien n'est laissé au hasard quand Justin Trudeau est en visite

Le premier ministre Justin Trudeau était de passage à Québec jeudi.

Et pour pouvoir l'interviewer, l'animateur du FM 93, Sylvain Bouchard, a dû montrer patte blanche. Selon lui, les mesures de sécurité entourant le PM sont dignes d'un président américain.

«Il y avait entre 15 et 20 agents. Lorsqu'ils arrivent dans la rue, ils bloquent tout. La police est là, ça ne circule plus. Ça ressemble de plus en plus à ce qu'on est habitué avec les présidents américains. Mais avant même qu'ils débarquent, ils ont demandé les plans de l'édifice. Le chien arrive pour dépister des explosifs. Ensuite, on passe tous au détecteur de métal. C'est majeur et impressionnant», a-t-il raconté en entrevue avec Bernard Drainville.

Écoutez l'intégral de l'entrevue de M. Bouchard avec Bernard Drainville ainsi l'entrevue de Justin Trudeau avec l'animateur du FM 93: