ALÉNA: sixième ronde de négos dès dimanche à Montréal

La sixième ronde de l'épineuse renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) entre le Canada, les États-Unis et le Mexique se mettra en branle dimanche à Montréal.

Le sort du traité commercial que le président américain Donald Trump a menacé à plusieurs reprises de déchirer risque aussi de s'inviter dans la plupart des conversations au Sommet de Davos, la semaine prochaine, selon ce qu'a indiqué la ministre québécoise de l'Économie Anglade.

L'ALÉNA faisait déjà partie des discussions l'année dernière et ça risque d'être un dossier qui va être abordé de nouveau, a indiqué la ministre Anglade à la Presse canadienne avant son départ pour Davos en Suisse.

La ministre estime que la bonne nouvelle est que «les gens d'affaires aux États-Unis sont beaucoup plus mobilisés qu'ils ne l'étaient il y a un an» et qu'«on est passés d'une étape où ils écoutaient à une étape où ils sont beaucoup plus partie prenante».