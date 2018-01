La CAQ veut convaincre un neuropédiatre renommé

SAINTE-ADÈLE, Qc - En cette année électorale, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a retenu les services d'un neuropédiatre - et potentiel candidat aux élections - pour rédiger une partie de son programme sur les troubles de développement.

Visiblement fier, M. Legault a présenté le docteur Lionel Carmant à ses députés, qui sont réunis en caucus lundi et mardi à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, où la CAQ espère faire une percée.

Devant les journalistes, Lionel Carmant a reconnu qu'il était en réflexion pour se présenter sous la bannière de la CAQ aux prochaines élections, se disant «déçu» du bilan du ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

Selon lui, le gouvernement libéral «n'a pas ou a peu réussi» à régler les problèmes dans le système de santé, notamment sur l'accès.

Lionel Carmant est actuellement chef du Service de neurologie du CHU Sainte-Justine. Le neuropédiatre d'origine haïtienne est une connaissance de longue date de François Legault et il s'est dit à l'aise avec plusieurs positions de la CAQ, notamment sur l'immigration. Il était d'ailleurs aux premières loges de la création de la CAQ, en 2011.

Le docteur Carmant sera responsable avec des députés de la CAQ de préparer une stratégie pour dépister les troubles d'apprentissage chez les enfants les plus jeunes.

«Il faut vraiment intervenir le plus tôt possible», a-t-il souligné en conférence de presse en compagnie de M. Legault et des députés François Paradis, Geneviève Guilbault et Jean-François Roberge.

«Au Québec, nous avons dans notre réseau d'excellents intervenants, partout, incluant dans les CLSC, où le dépistage devrait se faire. Malheureusement, ces gens-là n'ont pas les outils ni le temps nécessaires pour le faire», a-t-il ajouté.

Selon François Legault, un dépistage plus précoce des troubles d'apprentissage permettrait d'augmenter le taux de diplômation au Québec, qui est bien inférieur à celui de l'Ontario.

À moins d'un an des élections, la CAQ dispute la première place dans les sondages avec le Parti libéral au pouvoir.

Le parti est maintenant en mode préélectoral et il recherche des candidats dans toutes les régions.

M. Legault a dit rencontrer plusieurs candidats potentiels, notamment à Montréal, où la CAQ a généralement de la difficulté à se démarquer.

Des candidats dans la métropole sont prêts et seront annoncés prochainement, a-t-il indiqué.