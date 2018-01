Un gouvernement de la CAQ implanterait une taxe scolaire uniforme

La Coalition Avenir Québec de François Legault se maintient en tête dans le premier sondage de 2018.

Le magazine L'Actualité rapporte les données amassées par la firme Recherche Mainstreet auprès de 965 répondants dans la première semaine de janvier.

Autre baisse pour le PQ

La CAQ obtient 32 % des intentions de vote, devant le Parti libéral à 31 %, le Parti québécois à 18 % et Québec solidaire à 15 %. Il s'agit de légères hausses comparativement à décembre pour la CAQ et le PLQ, et d'une baisse de six points pour le PQ.

La CAQ se maintient à 33 % en tête du vote francophone, tandis que les libéraux y remontent de quatre points, à 27 %, et que les péquistes perdent sept points, à 20 %.

Taux de taxe scolaire uniforme

Par ailleurs, un gouvernement formé par la Coalition avenir Québec implanterait dans toutes les régions du Québec un taux de taxe scolaire uniforme.

L'actuel gouvernement libéral a proposé une réforme comprenant des taux variables.

Le député de la CAQ, François Bonnardel, reconnaît qu'une taxation uniforme pourrait désavantager des régions ayant des besoins plus grands, comme celle de Montréal, mais il assure qu'un gouvernement caquiste les indemniserait.