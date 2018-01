«On ne veut absolument pas étouffer les contribuables» - Benoit Dorais

Le président du comité exécutif de la ville de Montréal, Benoit Dorais, a annoncé lundi soir que son administration avait l’intention d’augmenter le coût des contraventions imposées aux automobilistes fautifs.

L’administration de Valérie Plante doit faire adopter le budget de la ville de Montréal mercredi. Et dans ce budget, on prévoit une augmentation des revenus liés aux contraventions policières de 11,4 millions de dollars.

Or, Valérie Plante a laissé entendre qu’elle allait mettre fin aux quotas de contraventions imposés aux policiers du SPVM.

Comment concilier ces deux états de fait ? En augmentant le coût des contraventions.

«On ne veut absolument pas étouffer les contribuables. Ce qu’on va faire, c’est d’aller chercher de l’argent dans les poches de ceux qui contreviennent aux réglementations et code de la sécurité routière. Mais en laissant aux policiers et agents de stationnement de donner des constats sans quota et sans pression», a expliqué Benoit Dorais qui est également maire du Sud-Ouest.

M. Dorais rappelle que le coût des constats d'infraction n’a pas été augmenté depuis 2009.

«On éviterait des hausses importantes (de taxes) si on indexait les tarifs chaque année. C’est ce que je fais dans mon arrondissement», a-t-il expliqué en entrevue avec Bernard Drainville, mardi.

Il a d’ailleurs indiqué que l’administration Plante avait l’intention d’uniformiser cette pratique d’indexation à travers l’ensemble de la ville.