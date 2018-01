Les Forces armées pourraient proscrire la consommation de cannabis en ses rangs

Les Forces armées canadiennes pourraient aller jusqu'à proscrire la consommation récréative de cannabis dans ses rangs.

La Presse indique que les officiers supérieurs jugent cette consommation incompatible avec les fonctions militaires.

Au ministère de la Défense, on affirme être en réflexion mais la crainte de ternir l'image et la réputation de l'armée canadienne au pays et auprès des alliés est très présente.

On fait notamment valoir que les militaires sont des professionnels qui ont accès à des armes et qu'un bon militaire ne doit pas avoir de dépendance.