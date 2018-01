L'arrondissement Anjou a décidé de ne pas suivre la ville de Montréal. Et ça a valu la peine.

Montréal a amorcé sa cinquième opération de déneigement dimanche soir. À Anjou, les rues et les trottoirs sont déblayés depuis vendredi.

«Attendre que la neige fonde en janvier, c’est irréaliste, a lancé le maire de l'arrondissement Anjou, Luis Miranda, au micro de Paul Arcand. Même si ça avait fondu, on se serait retrouvé avec des lacs aux coins de rue. Les puisards n'auraient pas été débouchés et ensuite (quand le mercure aurait baissé) on aurait eu de la glace à grandeur.»

La ville centre souhaitait laisser fondre la neige pour éviter un chargement de neige. Le responsable du déneigement, Jean-François Parenteau, a toutefois dû reconnaitre son erreur dimanche soir. Il a fait son mea culpa sur Twitter.