Le président Donald Trump veut un pays «fier, solide et sécuritaire»

WASHINGTON - Prenant la parole devant un pays profondément divisé, le président des États-Unis, Donald Trump, a profité de son premier discours sur l'état de l'Union pour lancer un appel à l'unité afin que républicains et démocrates travaillent de concert avec le gouvernement pour remplir des promesses de longue date, insufflant à sa présidence une bonne dose d'optimisme, du moins le temps d'une soirée.

M. Trump a amorcé son allocution d'une heure et demie en soulignant la bravoure des Américains qui se sont mutuellement porté secours à la suite des ouragans, des incendies de forêt, des tueries de masse et des autres tragédies qui ont secoué les États-Unis durant la première année de sa présidence.

Le président a affirmé que l'état de l'Union était fort parce que le peuple américain était fort. Il a ajouté que, tous ensemble, les Américains bâtissaient un pays « sécuritaire, fort et fier ».

Avec un discours ponctué de superlatifs, teinté de patriotisme et fréquemment interrompu par des ovations, M. Trump a brossé un portrait positif de sa première année au pouvoir et a présenté ses priorités pour 2018, se servant de la présence d'invités spéciaux, dont des militaires et des proches de victimes de gangs criminels, pour illustrer la pertinence de ses idées.

ÉCONOMIE

Célébrant l'économie florissante des États-Unis, Donald Trump a déclaré que 2,4 millions d'emplois avaient été créés depuis son élection et a affirmé que les salaires étaient en hausse. Il a indiqué que le taux de chômage avait atteint son plus bas niveau en 45 ans et que le marché boursier avait fracassé plusieurs records, gagnant 8000 milliards de dollars en valeur. Le président a aussi fait l'éloge de sa réforme fiscale.

« Nous avons promulgué les plus importantes baisses d'impôts et la plus grande réforme fiscale de l'histoire des États-Unis », a-t-il soutenu, ajoutant que ces mesures constituaient un « énorme soulagement pour la classe moyenne et les petites entreprises. »

COMMERCE ET LIBRE-ÉCHANGE

Le président Trump a déclaré que l'ère de la soumission économique était terminée pour les États-Unis, affirmant que les ententes commerciales devaient être justes et équitables.

« Nous allons travailler à corriger les mauvaises ententes commerciales et à en négocier de nouvelles, a-t-il déclaré. Les États-Unis ont finalement tourné la page sur des décennies d'ententes commerciales injustes ayant sacrifié notre prospérité et envoyé à l'étranger nos entreprises, nos emplois et notre richesse. »

Il n'a pas fait mention directement de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

IMMIGRATION

M. Trump a exhorté républicains et démocrates à mettre leurs « allégeances politiques de côté » et à revoir le système d'immigration du pays. Affirmant que des « failles mortelles » dans la législation et des « frontières ouvertes » permettaient à la drogue et aux gangs criminels de prendre d'assaut les collectivités les plus vulnérables, il a cité le cas de parents dont les filles ont été assassinées par des membres du groupe MS-13 pour montrer l'urgence de la situation.

Reposant sur « quatre piliers », le plan proposé par le président permettrait à près de 2 millions de jeunes immigrants entrés illégalement au pays d'accéder à la citoyenneté, fournirait 25 milliards de dollars pour construire le fameux mur entre les États-Unis et le Mexique, mettrait fin à la loterie des visas et limiterait l'immigration légale aux conjoints et enfants mineurs.

TERRORISME

Soutenant que son administration avait besoin de « tous les pouvoirs nécessaires » pour incarcérer les terroristes, le président a approuvé un ordre plus tôt mardi demandant à son secrétaire à la Défense de revoir les politiques de détention de l'armée américaine, notamment pour que la prison de Guantanamo, à Cuba, demeure ouverte.

« Par le passé, nous avons eu la folie de relâcher des centaines et des centaines de dangereux terroristes que nous avons fini par rencontrer de nouveau sur le champ de bataille, a-t-il indiqué. Les terroristes ne sont pas de simples criminels. Ce sont des combattants ennemis sans foi ni loi. »

POLITIQUE ÉTRANGÈRE

En matière de politique étrangère, M. Trump a rappelé que son administration avait reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël, a dénoncé les « dictatures socialistes» de Cuba et du Venezuela, et a fustigé l'entente nucléaire avec l'Iran. Mais il s'est surtout attardé sur le cas de la Corée du Nord, annonçant qu'il exercerait le « maximum de pression » pour empêcher Pyongyang et ses missiles nucléaires de menacer les États-Unis. Le président a prévenu que cette menace pourrait très bien devenir réalité dans un avenir proche et a prévenu que le passé avait prouvé que la « complaisance et les concessions constituaient une invitation à l'agression et à la provocation » de la part du régime nord-coréen.

CRISE DES OPIOÏDES

Le président s'est engagé à mener la « longue et difficile » lutte contre la crise des opioïdes et la toxicomanie en général. Dans le premier cas, il a prédit que les États-Unis finiraient par avoir le dessus sur ce problème qui tue 174 personnes chaque jour. M. Trump avait fait de la crise des opioïdes un enjeu de sa campagne et créé une commission consultative présidentielle sur la question à son arrivée au pouvoir. Il a récemment décrété que la crise était une urgence en matière de santé publique, mais n'a pas accompagné cette déclaration de fonds supplémentaires.

INFRASTRUCTURES

Donald Trump a demandé au Congrès d'adopter une loi qui permettra de débloquer au moins 1 500 milliards de dollars pour améliorer les routes, les ponts et les autres infrastructures du pays. Il a précisé que chaque dollar investi devrait être optimisé par des partenariats avec les États et les gouvernements locaux de même qu'avec le secteur privé, lorsqu'approprié. Selon le président, la loi devrait aussi simplifier le processus d'approbation et de délivrance de permis afin qu'il ne s'étale pas sur plus de deux ans, voire un an.