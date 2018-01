Des élus s'opposent au projet de monorail Montréal Québec

TROIS-RIVIÈRES, Qc - Des élus du Québec demandent au gouvernement Couillard de mettre formellement de côté tout projet de monorail entre Québec et Montréal et d'appuyer plutôt l'implantation par VIA Rail du train à grande fréquence (TGF) dans ce corridor.

Une lettre ouverte à cet effet qui est publiée mercredi dans différents médias d'information a été signée par le député de la Coalition avenir Québec (CAQ) Benoît Charette, le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, et celui de Drummondville, Alexandre Cusson, qui préside aussi l'Union des municipalités du Québec (UMQ).

Les dirigeants de la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières et la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond l'ont aussi signée.

L'automne dernier, le premier ministre Philippe Couillard avait manifesté de l'intérêt pour un projet de monorail suspendu.