ALÉNA: les pourparlers reprendront dès vendredi

« J’espère avoir cette semaine une réunion positive et constructive avec mes homologues américain et mexicain afin de discuter des intérêts que partagent nos pays. En plus d’aborder les relations économiques et commerciales nord-américaines, y compris l’ALENA, nous discuterons de la collaboration régionale actuelle en ce qui concerne notamment le Venezuela, les migrants irréguliers, la coopération en matière de criminalité transnationale et le prochain Sommet des Amériques. »