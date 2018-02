Hydro-Québec redonnera les trop-perçus aux clients

Hydro-Québec annonce qu'une remise des trop-perçus, dont la forme exacte reste à établir, sera prochainement faite aux nombreux clients d'Hydro-Québec.

Le PDG de la Société d'État, Éric Martel, a expliqué la décision jeudi matin en entrevue avec Isabelle Maréchal sur les ondes du 98,5 FM.

«Ça va se remettre d’une certaine façon pour rétablir des tarifs plus bas l’année d’après, a expliqué le gestionnaire. On ne va pas commencer à envoyer des chèques à tout le monde, mais on va être capable de dire que collectivement, on va remettre à la clientèle.»

Toujours selon M. Martel, les détails sur les trop-perçus seront dévoilés à la fin février lors du dévoilement des résultats financiers d'Hydro-Québec.