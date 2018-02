"}],"slug":"politique/des-manifestants-font-passer-un-mauvais-quart-d-heure-a-justin-trudeau","metaTitle":"","metaDescription":"","showOnWebsite":true,"likes":0,"shares":0,"views":0,"status":"published","eventDate":null,"imageLink":null,"canonicalUrl":null,"linkedContents":[{"id":76365,"oldId":0,"name":"La semaine en accéléré - 2 février 2018","adTag":"","customAuthor":"","description":null,"image":"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20180202/generic_1517603064373221_ori.jpeg","imageDescription":"","imageSource":"","language":"fr","sourceId":null,"isBreakingNews":false,"onlineAt":"2018-02-02 18:00:00","offlineAt":"2027-02-28 00:00:00","createdAt":"2018-02-02 16:07:36","createdBy":30573,"lastEditedAt":"2018-02-02 NANAIMO, C.-B. - Le premier ministre Justin Trudeau a prononcé un discours sous les huées à Nanaimo en Colombie-Britannique, alors qu'il tentait de justifier la décision de son gouvernement d'autoriser le prolongement du pipeline Trans Mountain. M. Trudeau a soutenu que son gouvernement a le devoir de protéger l'environnement et d'encourager le développement économique et ce, en même temps. Il a expliqué que c'est cette vision qui a guidé la décision des libéraux pour le projet de Kinder Morgan. La rencontre a été tumultueuse. Le premier ministre a fait face à un mélange d'applaudissements et de huées à son arrivée et la police a dû intervenir pour chasser un homme qui a perturbé le discours. D'autres personnes ont lancé des diatribes lorsque M. Trudeau a tenté de parler du pipeline. Le premier ministre a demandé à la foule de lui laisser le temps de répondre aux critiques, laissant même paraître son exaspération à un certain moment. La rencontre a eu lieu dans un gymnase bondé à l'Université de l'île de Vancouver, pendant que plusieurs personnes manifestaient à l'extérieur en arborant des pancartes contre le pipeline.

