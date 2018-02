Est-ce que Robert Lafrenière fait chanter le gouvernement Couillard?

Le Parti québécois soupçonne le commissaire de l'UPAC, Robert Lafrenière, de faire chanter le gouvernement Couillard afin qu'il le maintienne en poste.

Le porte-parole du PQ en matière de sécurité publique, le député Stéphane Bergeron, croit que des informations compromettantes ont été retirées d'un rapport remis aux parlementaires sur le climat au sein de l'Unité permanente anticorruption.

Il laisse entendre que si Robert Lafrenière est toujours en poste, c'est parce qu'il a obtenu des renseignements qui font peur au gouvernement.

«Pourquoi cherche-t-on à maintenir en poste Robert Lafrenière? Est-ce que parce que Robert Lafrenière détient des informations sur le Parti libéral et qu’on craint de voir ces informations sortir? La question de pose», estime le député péquiste.

Un projet de loi controversé

Cette sortie survient au lendemain de l’adoption du projet de loi 107 qui donne plus de pouvoirs à l'Unité permanente anticorruption (UPAC) par le gouvernement Couillard.

De plus, le PQ se demande pourquoi le gouvernement a présenté cette semaine un rapport incomplet sur le climat de travail toxique à l'UPAC.

Une spécialiste des ressources humaines de la Sûreté du Québec (SQ) a fait état dans ce rapport d'un climat de méfiance, de favoritisme, de jalousie et de rivalité. M. Bergeron a affirmé qu'une source lui a confié que des informations du rapport sont demeurées cachées.

«Ce que nous savons, c'est que l'UPAC a investigué sur le Parti libéral et là on veut accorder davantage de pouvoirs à l'UPAC, pourquoi, on ne le sait pas, pourquoi c'est si urgent, pourquoi on est prêt à le faire sans l'opposition, on ne le sait pas», a-t-il poursuivi.

Même son de cloche

Mercredi, le porte-parole de la Coalition avenir Québec (CAQ) en matière de justice, Simon Jolin-Barrette, et le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois ont abondé dans le même sens.

«L'UPAC est complètement dysfonctionnelle», a déclaré M. Nadeau-Dubois, en ajoutant que l'adoption précipitée du projet de loi 107 par les libéraux «entacherait un peu la confiance» des Québécois dans leurs institutions.

Le projet de loi 107 est essentiel, a pour sa part déclaré le premier ministre Philippe Couillard, car il prévoit la formation d'un comité de surveillance pour l'UPAC, dont les membres seront nommés aux deux tiers par l'Assemblée nationale. Le comité devra faire rapport régulièrement aux parlementaires.

«Le projet de loi, véritablement, il faut qu'il soit adopté», a insisté le premier ministre.

Le projet de loi 107, défendu par le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, prévoit notamment élargir le mandat et les pouvoirs de l’UPAC, conformément aux voeux exprimés par M. Lafrenière, qui souhaite faire de l’unité qu’il dirige un véritable corps policier indépendant de la Sûreté du Québec.

(Avec La Presse canadienne)