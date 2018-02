Imagerie médicale: la réalité confronte Gaétan Barrette

Dans une enquête du quotidien La Presse, on apprenait jeudi matin que les appareils d'imagerie médicale sont sous-utilisés dans les hôpitaux des grandes villes du Québec.

Autant à Montréal, qu’à Laval, à Sherbrooke et à Gatineau, l'attente pour des examens d'imagerie par résonance magnétique et les «scans» sont parmi les plus élevés de la province.

On apprend aussi que la réalité des temps d’utilisation des appareils est bien différente de ce que prétendait le ministre de la Santé Gaétan Barrette au micro de Paul Arcand. Le ministre prétendait que le problème de sous-utilisation des appareils d'imagerie médicale était réglé et que les appareils fonctionnaient désormais 16 heures par jour.

Le nombre moyen d'heures d'utilisation par appareil est toutefois bien en deçà de 16 heures par jour, selon des données recueillies auprès des établissements hospitaliers par le quotidien.