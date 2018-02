Le stade des Expos au bassin Peel, toujours possible selon la mairesse

Jeudi matin, les amateurs baseball qui souhaitent le retour des Expos à Montréal, ont avalé leur café de travers en lisant que le projet du stade au bassin Peel tombait à l’eau.

La Presse a mis la main sur des documents montrant que les plans pour le train du REM changeaient et que par la bande, le projet du Stade des Expos dans Griffintown mourait du même coup.

Les plans ont en effet changé, le train ne traversera finalement pas le sud de l’île dans un tunnel, mais bien au-dessus du sol. Mais tel que vu sur la carte, le chemin de fer contournera le bassin Peel. Il est donc toujours possible qu’un stade y soit construit.

Répétant à plusieurs reprises qu’il n’y avait encore rien de concret dans le projet des Expos, la mairesse Valérie Plante a tout de même expliqué que cette décision n’empêchait en rien la construction éventuelle d’un stade au bassin Peel.

«Je ne veux pas que les gens mêlent les choses. Cette décision n’a rien à voir avec ma volonté de ramener les Expos à Montréal. Ceci n’empêche en rien la construction éventuelle d’un stade à cet endroit. Mais comprenez que, mis à part des croquis, il n’y a rien de concret pour ce qui est de la construction d’un stade à cet endroit. Moi je n’ai rien vu. En tant que mairesse, je dois prendre des décisions basées sur du concret», a-t-elle dit au micro du 98,5 Sports.

Le hic, c’est que la station du bassin Peel ne s’arrêtera finalement pas exactement là où pourrait être le stade. Tel qu’indiqué dans le communiqué, cette réforme «permettra le repositionnement de la station plus près des secteurs en développement». Elle se situera donc entre les quartiers de Griffintown et Pointe-Saint-Charles.

C’est donc dire que ceux qui désireront se rendre à l’éventuel stade en train devront marcher un peu plus, avant de se rendre sur place.

«Étant donné que je travaille sur du concret, comme j’ai mentionné plus tôt, je me devais de prioriser les gens de Griffintown et Pointe-Saint-Charles qui ont énormément de difficultés à se déplacer et surtout, se rendre au centre-ville. Ceci dit, advenant la construction d’un stade, on pourrait ajouter des services de transport pour se rendre sur place.»

La mairesse parlait d’une possible rue piétonnière ou même l’ajout de navettes.

«On n’est pas fou, si le projet se concrétise, on fera les ajustements nécessaires. La station ne sera quand même pas à huit kilomètres du stade! C’est certain qu’on investirait pour faciliter le déplacement. Il y a aussi d’autres endroits où pourrait se retrouver le stade.»

Le bassin Peel demeure-t-il le meilleur endroit?

«Je pense que ça demeure un choix de prédilection, a expliqué la mairesse Plante. On voit tous les nouveaux stades qui se construisent, ça doit être près du milieu urbain et facilement accessible. Ceci dit, je ne suis pas fermée à la possibilité de regarder ailleurs, mais ça doit rencontrer ce type de critères.»

Des rencontres prévues bientôt

La mairesse est toujours en attente de rencontrer les principaux acteurs du projet, mais elle admet que des rencontres sont prévues dans les prochaines semaines avec, entre autres, l’homme d’affaires Mitch Garber.

Elle a aussi brièvement parlé d’une rencontre avec le propriétaire du Canadien, Geoff Molson. Mais cela n’aurait rien à voir avec le projet des Expos.