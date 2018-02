Plants de cannabis à domicile : Ottawa et Québec s’affrontent

Le projet de loi fédérale C-45 sur la légalisation du cannabis prévoit qu’il sera possible pour les citoyens de cultiver jusqu’à quatre plants de marijuana à domicile.

Or, le Québec, avec sa propre loi, veut absolument interdire toute culture de cannabis à domicile par des particuliers.

Pour faire respecter le champ de compétence provinciale, le ministre Jean-Marc Fournier a indiqué, jeudi, qu’il était prêt à aller devant les tribunaux.

«En vertu du droit criminel, il est clair qu’Ottawa peut sanctionner s’il y a cinq plants ou plus et de l’interdire. Mais ce n’est pas à lui d’autoriser de la production de cannabis, ça relève des compétences (provinciales) notamment en droit civil et commercial du Québec», a-t-il indiqué en entrevue avec Paul Houde.

Selon le ministre Fournier, les consultations effectuées auprès des Québécois démontrent que la population est d’accord avec la position du gouvernement quant à interdire la culture de plant de cannabis à domicile.

«On dit au fédéral qu’il faut respecter la volonté des Québécois. Dans les lois québécoises, on prévoit qu’il y aura zéro plant à la maison.»

À Ottawa, l'opposition conservatrice donne raison au ministre québécois.



«C’est carrément de l’intrusion fédérale dans les champs de compétence provinciale. Je ne suis pas surpris de ce qui se passe présentement. On a à faire à un gouvernement qui ‘’buldoze’’», a affirmé le député conservateur Alain Rayes.