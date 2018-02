Spécial Saint-Valentin: grande première et «grande demande» à l'Assemblée nationale

Un député caquiste a créé la surprise à l'Assemblée nationale, mercredi, en demandant sa conjointe en mariage.

Il s'agit d'une première dans l'histoire du Parlement québécois.

Le député d'Arthabaska, Éric Lefebvre, avait invité sa conjointe, Geneviève Laliberté, à assister à la période des affaires courantes mercredi matin, puisqu'il allait rendre hommage aux conjoints et conjointes des députés de l'Assemblée nationale.

Après avoir remercié les conjoints et conjointes pour leur appui, le député a dit au vice-président François Gendron que sa prochaine question ne s'adresserait pas à lui, mais plutôt à sa douce dans les tribunes, «à celle avec qui je veux vieillir et me bercer en me remémorant de beaux souvenirs».

«Geneviève, veux-tu m'épouser?» a-t-il déclaré, en exhibant une bague, sous un tonnerre d'applaudissements.

«Alors, madame, je ne veux pas m'immiscer dans votre vie personnelle, mais ça prendrait une réponse», a poursuivi M. Gendron, avec le sourire. «Je dis oui, monsieur le président», a répondu Mme Laliberté, une enseignante en couple avec M. Lefebvre depuis quatre ans.

Voici «la grande demande» en images: