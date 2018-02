«J'aurais vraiment dû m'y prendre autrement» - Valérie Plante

«Entre vous et moi et vos auditeurs, c’est assez clair que notre moins bon coup est la façon dont on a présenté la gestion de la taxe de l’eau. J’aurais vraiment dû m’y prendre autrement! Les gens ont été surpris, fâchés et je comprends. Maintenant, je continue à dire que c’est une taxe qui est dédiée à l’eau, c’est pas pour se payer un party ou pour la Formule E, mais n’en demeure pas moins qu’on aurait dû présenter cette question-là différemment.»