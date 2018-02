Inde : Justin Trudeau et sa famille visitent le Taj Mahal

Dans le cadre de sa mission d'une semaine en Inde, le premier ministre Justin Trudeau, en compagnie de son épouse Sophie Grégoire et de leurs trois enfants, s'est rendu à Agra dimanche, où il a visité le site le plus symbolique du pays, le Taj Mahal.

M. Trudeau en était à sa 2e visite au mausolée, alors qu'il avait accompagné son père Pierre Elliott, alors premier ministre du Canada, il y a 35 ans. Son père étant alors occupé aux affaires de l'État, à New Delhi, le jeune Justin l'avait momentanément quitté pour se rendre seul au célèbre temple de marbre blanc.

Dans un bref commentaire, dimanche, après une photo de famille devant le mausolée, M. Trudeau s'est dit très touché de pouvoir vivre cette expérience, entouré de ses deux fils et de sa fille.

Le premier ministre devait se rendre à New Delhi, plus tard dimanche, pour participer à une table ronde avec des dirigeants de la société civile indienne.

Durant ce périple, le premier ministre est notamment accompagné de quatre de ses ministres qui sont d'origine indienne.

Des enjeux de commerce, d'éducation, de droits des femmes et de droits de la personne sont au programme.

Justin Trudeau doit aussi rencontrer vendredi prochain le président indien Ram Nath Kovind et le premier ministre Narendra Modi, au palais présidentiel de Delhi.

Une demande de rencontre teintée de controverse

Un responsable gouvernemental a de plus affirmé aux journalistes suivant le premier ministre Justin Trudeau que le haut-commissaire du Canada en Inde s'était fait demander dimanche d'organiser une rencontre avec le «ministre en chef» du Pendjab, Amarinder Singh.

Il y a trois jours à peine, des responsables de l'entourage de M. Trudeau avaient nié que celui-ci serait le guide du premier ministre lors de sa visite au temple d'Or d'Amritsar plus tard cette semaine — comme le mentionnaient des médias en Inde — et avaient aussi dit qu'aucune rencontre entre les deux hommes n'était prévue.

La demande est faite au nom du ministre de la Défense, Harjit Sajjan, qui avait été ignoré par Amarinder Singh l'an dernier lors d'une visite en Inde.

Amarinder Singh a dit à plusieurs reprises, notamment plus tôt ce mois-ci, croire que plusieurs membres du cabinet Trudeau sont sympathiques à la cause de séparatistes sikhs qui veulent créer l'État indépendant du Khalistan, ce qu'ont absolument nié M. Trudeau et les ministres concernés.