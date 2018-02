Un voyage qui fait jaser!

Non seulement le voyage en Inde de la famille Trudeau fait beaucoup jaser au Canada, mais il s’attire également certains commentaires non élogieux à travers le monde.

Les images de Justin Trudeau avec son épouse Sophie Grégoire et ses trois enfants, tous vêtus de vêtements folkloriques indiens, ont fait le tour du monde et suscité de nombreuses réactions, bonnes et moins bonnes.

«Dans la seule journée d’aujourd’hui, Justin Trudeau a généré plus de 400 reportages dans la presse écrite, la radio ou la télé. C’est énorme», a affirmé Jean-François Dumas, président d’Influence Communication.

Adulé et accueilli généralement comme une vraie rock star, c’est la première fois qu’un voyage à l’étranger provoque autant de commentaires négatifs.

«Jusqu’à maintenant, dans la presse internationale, Justin Trudeau était en lune de miel. Tout ce qu’on disait sur lui, c’était juste bon, juste ‘’cute’’. Quand il arrivait dans certains pays, il y avait des émeutes. Et là, c’est la première fois qu’on voit autant de controverses autour de Justin Trudeau.»