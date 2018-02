La diplomatie canadienne en prend pour son rhume: «En Inde, on ne s’habille pas comme ça»

La semaine de Justin Trudeau en Inde a été difficile. Peu de nouvelles économiques ont été annoncées et dans plusieurs médias, on s'est moqué de ses tenues vestimentaires lors de la visite effectuée en Inde en compagnie de sa famille.

Ce matin, l’émission matinale CBS This morning titrait en manchettes la citation d’une personnalité bien connue en Inde scandant «qu’ici, on ne s’habille pas comme ça».

De plus, le premier ministre a consacré beaucoup d'énergie au cours des dernières heures à tenter de convaincre les autorités indiennes que son gouvernement n'encourageait pas le mouvement séparatiste sikh. Il a rencontré mercredi l'un des politiciens indiens qui croient le contraire, Amarinder Singh, ministre en chef de l'État du Pendjab.

Mais le lendemain, il a été révélé que Jaspal Atwal, un Canadien de religion sikhe qui avait tenté d'assassiner le ministre Malkiat Singh Sidhu en 1986, avait été invité à des réceptions données par le premier ministre canadien à Mumbai et à New Delhi. On l'a même vu sur une photographie aux côtés de l'épouse de M. Trudeau.